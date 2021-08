Đăng Facebook "Tết nhanh 18 F0", bị phạt 5 triệu đồng

Dân trí Chủ tài khoản Facebook đăng nội dung sai sự thật "Tết (test) nhanh 18 F0! Thôi rồi!" là một trong 2 trường hợp mới nhất bị Công an Quảng Nam quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 25/8, Công an TP Hội An cho hay, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt 2 trường hợp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên mạng xã hội facebook. Mỗi trường hợp bị phạt 5 triệu đồng.

Những nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch đã được Công an TP Hội An phát hiện và đề xuất Công an tỉnh Quảng Nam xử phạt.

Trước đó, ngày 31/7, một tài khoản Facebook đăng tải bài viết có nội dung: "Rồi rồi cây Đa chợ Đình!! Đánh bài không khai báo! Tết nhanh 18 F0! Thôi rồi!!!".

Tài khoản này còn viết thêm 2 bình luận trả lời bình luận của bạn bè trong bài viết trên là "Quản lý dân sự công ty Hitech F0! 1000 công nhân! Cú ni là thôi!!" và "Đánh bài ở chợ cá!! Về duy xuyên! Không khai, chừ thành ổ lớn rồi! Xe cộ, chạy như vỡ đê!!".

Công an TP Hội An xác định, trong thời điểm này, tại huyện Duy Xuyên chỉ có 3 ca nghi mắc Covid-19. Các thông tin tài khoản trên đăng tải, bình luận như đã nêu đều là sai sự thật.

Qua làm việc, các chủ tài khoản đều nhận thức và thừa nhận các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Sau khi làm rõ các hành vi và mức độ vi phạm, Công an TP Hội An tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp, phạt tiền tổng cộng 10 triệu đồng về hành vi "lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức".

Ngoài ra, yêu cầu các cá nhân gỡ bỏ bài viết, đăng tải nội dung đính chính, xin lỗi lên mạng xã hội. Hiện Công an thành phố đã tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp còn lại.

Theo Công an TP Hội An, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hội An diễn biến phức tạp, UBND TP Hội An đã kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp nhanh chóng khoanh vùng, khống chế, kiểm soát dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng.

Tuy nhiên, trong khi các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Hội An căng mình ngày đêm triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì có một số tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải các thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn gây hoang mang dư luận, một số bài viết có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín đối với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tính từ cuối tháng 7/2021 đến nay, Công an TP Hội An liên tục phát hiện nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội các nội dung thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay; hoặc có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Công an TP Hội An cũng đã khẩn trương xác minh, làm việc với 10 trường hợp là chủ các tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải các nội dung nêu trên.

Công Bính