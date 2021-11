Đang ăn sáng bị cướp mất ví

Dân trí Thấy khách để ví trên bàn, nổi lòng tham, đối tượng đã nhanh chóng ra tay, giật phăng chiếc ví để trên bàn rồi phóng xe chạy trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ trong ngày 11/11, đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã bắt giữ được đối tượng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản của một người dân trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Quang Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Công an quận Cẩm Lệ).

Đối tượng gây ra vụ cướp được xác định là Nguyễn Quang Nam, 24 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.

Theo điều tra, trước đó khoảng 8h30 ngày 11/11, anh T.Q.B. đang ngồi ăn sáng tại vỉa hè trên đường Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Trong khi ăn anh B. để chiếc ví tiền trên bàn, bên trong có 3 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.

Lúc này, Nguyễn Quang Nam phát hiện "miếng mồi" nên đi dạo vài vòng; lợi dụng lúc anh B. đứng lên trả tiền thì phóng xe áp sát bàn ăn, giật lấy chiếc ví rồi phóng xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an quận Cẩm Lệ khẩn trương vào cuộc và chưa đầy một tiếng sau đã truy tìm ra tung tích của thủ phạm, đưa về cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quang Nam thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khám xét tại nơi ở của Nam, Công an quận phát hiện một ví da bên trong có 3 triệu đồng và nhiều giấy tờ mang tên T.Q.B.

Vụ việc đang được Công an quận Cẩm Lệ hoàn tất hồ sơ để sớm trả lại tài sản cho người bị mất.

Công Bính