Đâm chết con nợ, chủ nợ lĩnh án 22 năm tù

Dân trí Nam thanh niên ở Hà Tiên thiếu nợ không trả mà còn hẹn chủ nợ ra đánh nhau. Hậu quả, con nợ bị đâm chết còn chủ nợ bị tuyên phạt 22 năm tù giam.

Sau một tuần nghị án, ngày 4/6 TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt các bị cáo Phan Văn Khanh (SN 2000), Phan Văn Tuấn (SN 1999), Lê Đức Thọ (SN 2001), Hoàng Trung Hùng (SN 1997) cùng ngụ thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) tổng cộng 35 năm 4 tháng tù về các tội: giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trước đó Lê Văn An và bị cáo Khanh có xảy ra mâu thuẫn do An nợ tiền của Khanh không trả. Chiều 22/1/2020, An hẹn Khanh đến cây cầu sắt gần nhà An để giải quyết mâu thuẫn.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Khanh 22 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Trên đường đến chỗ hẹn, An cầm khúc gỗ rồi rủ Thọ (em ruột An) và Hùng cùng đi. Cũng trong thời gian này, Khanh lấy 2 cây dao rồi cùng Tuấn (là anh ruột của Khanh) đến gặp An.

Khi đến nơi, qua vài tiếng cự cãi thì 2 bên xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến Khanh và Tuấn dùng dao đâm vào người An khiến An bị thương nặng.

Lúc này ông Lê Văn Cang (cha của Thọ và An) đang ở gần đó thấy con mình bị đâm nên cầm cây đánh Khanh thì bị Khanh dùng dao chém gần đứt lìa cổ tay phải, Khanh tiếp tục quay sang đâm Hùng trọng thương nhằm giải vây cho Tuấn.

HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại trên 200 triệu đồng.

Gây án xong Khanh và Tuấn lên xe máy bỏ trốn, đến khuya cùng ngày cả 2 cùng đến Công an TP. Hà Tiên đầu thú.

Sau cuộc hỗn chiến, An tử vong, ông Cang bị thương tật 49%, Hùng thương tật 11%, còn Khanh bị thương tích 1% do Thọ gây ra.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Khanh 22 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích; Tuấn 13 năm tù về tội giết người; Thọ 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích và Hùng 4 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Hội đồng xét xử còn buộc Khanh và Tuấn bồi thường cho các nạn nhân số tiền trên 200 triệu đồng.

