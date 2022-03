Đại úy quân đội "rởm" lừa đảo tiền tuyển sinh

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lường Công Dũng (SN 1995) trú tại thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 14/3, Công an huyện Văn Yên nhận được thông tin về việc trên địa bàn xã Quang Minh và xã Ngòi A, huyện Văn Yên có đối tượng tên Dũng, giả danh bộ đội môi giới tuyển sinh vào trường Thiếu sinh quân ở tỉnh Thái Nguyên và nhận tiền lo thủ tục tuyển sinh. Sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, anh Đặng Văn Thức (SN 1987) trú tại thôn Minh Khai, xã Quang Minh, huyện Văn Yên cho biết, qua ứng dụng "Partying" trên điện thoại đã làm quen, kết bạn với Lường Công Dũng.

"Đại úy rởm" Lường Công Dũng tại cơ quan công an (Ảnh: Hồng Vân).

Quá trình làm quen, Dũng giới thiệu hiện đang công tác trong quân đội, cấp hàm Đại úy. Qua các cuộc trò chuyện, anh Thức đã mời Dũng sang nhà chơi. Tại đây, Dũng đã hứa sẽ xin cho con anh Thức học ở trường Thiếu sinh quân tại tỉnh Thái Nguyên nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/3, Dũng đưa Thức và con trai anh này sang Thái Nguyên để làm hồ sơ nhập học. Sau đó Dũng nói hiện nay trường đang đóng cửa vì tình hình dịch Covid-19 nên không vào trường được, phải chờ thêm một thời gian nữa. Trong thời gian chờ nhập học, Dũng cần đi gặp một số thầy cô trong trường để cảm ơn trước, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc nhập học sau này của con anh Thức.

Do cả tin, anh Thức đã 3 lần đưa cho Dũng tổng số tiền là 29 triệu đồng. Số tiền nhận được từ anh Thức, Dũng đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã triệu tập làm việc đối với Lường Công Dũng để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự giác giao nộp 7 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan.

Bộ trang phục mà Dũng dùng để "lòe" người dân (Ảnh: Hồng Vân).

Theo cơ quan công an, ngày 11/11/2021, Lường Công Dũng từng bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lường Công Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ.