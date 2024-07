Đại tá quân đội "dỏm" lừa tiền phụ nữ

Ngày 2/7, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Phương Tùng (58 tuổi, ngụ xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi giả danh cán bộ Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Nguyễn Phương Tùng tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, năm 2022 Nguyễn Phương Tùng sử dụng thông tin tên Lê Đức Lợi, quê quán tỉnh Tây Ninh, chủ động liên lạc và gặp mặt bà L.T.C., ngụ tỉnh Tiền Giang.

Ông Tùng giới thiệu mình công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) và nhiều lần mượn tiền của bà C. để tiêu xài cá nhân. Do tin tưởng, bà C. đã cho mượn hơn 350 triệu đồng nhưng thời gian dài Tùng không trả.

Ngày 30/6, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp với cơ quan chức năng huyện Cái Bè (Tiền Giang) tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Phương Tùng mặc quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm đại tá.

Đến ngày 1/7, bà H., ngụ tỉnh Tiền Giang, tố cáo ông Tùng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 100 triệu đồng nhưng cố tình không gặp mặt.

Qua xác minh, Nguyễn Phương Tùng (còn có tên gọi khác là Nguyễn Thanh Khiêm/Lê Đức Lợi) không công tác tại Tổng cục II. Nguyễn Phương Tùng không thừa nhận có quen biết với bà C., bà H. và không thừa nhận có việc nhận tiền của những người này.

Vụ việc đang được Công an huyện Cái Bè mở rộng điều tra, làm rõ. Công an kêu gọi ai là nạn nhân của Tùng nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an để phục vụ điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.