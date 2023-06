Cựu trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam bị bắt

Ngày 2/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Nam (42 tuổi, người địa phương) về tội Tham ô tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Nam từng là đại lý bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Sau đó, bị can được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh.

Phạm Văn Nam (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Nhiệm vụ của Nam tại công ty là thực hiện tư vấn bảo hiểm, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, chào bán, thu phí bảo hiểm...

Lợi dụng vị trí công tác, từ năm 2018 đến 2022, Nam thu phí bảo hiểm của khách nhưng không nộp lại cho công ty, chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền bị can đã tham ô là hơn 284 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, nhà chức trách đề nghị người dân nào đã nộp tiền phí bảo hiểm cho Phạm Văn Nam và bị chiếm đoạt cần đến trụ sở công an trình báo hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0988.034.880.