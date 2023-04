Cựu PGĐ Công an Hà Nội bị cáo buộc nhận hơn 60 tỷ đồng "chạy án"

Trong kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, TP khác, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an TP Hà Nội tội Môi giới hối lộ.

Theo bản kết luận, trong vụ án, ông Tuấn không có chức năng, nhiệm vụ trong việc điều tra, xử lý do Bộ Công an thụ lý.

Tuy nhiên, vì có mối quan hệ với Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng điều tra, Cục An ninh điều tra Bộ Công an), nên ông Tuấn đã trở thành "cầu nối" giúp Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng Giám đốc Công ty du lịch Bầu Trời Xanh và Công ty Cổ phần Travel Sky) và Lê Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty du lịch Bầu Trời Xanh) không bị xử lý hình sự.

Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: ANTĐ).

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 12/2022, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã nhận lời là trung gian, nhận tiền từ Hằng. Sau đó, ông Tuấn liên hệ, gặp gỡ, tác động và đưa tiền cho Hưng để "lo" cho Hằng và Sơn.

Kết quả điều tra xác định, cựu Thiếu tướng công an đã nhận tổng cộng 2,65 triệu USD từ Hằng. Số tiền này, ông Tuấn khai nhận đã sử dụng 400.000USD, còn lại đưa cho Hưng.

Tuy nhiên, kết luận điều tra cho biết, chỉ có đủ căn cứ xác định Hưng nhận 350.000USD và cuối tháng 10, đầu tháng 11/2022 và 450.000USD vào ngày 5/12/2022, tổng 800.000USD từ ông Tuấn. Vì vậy, với số tiền 1,45 triệu USD còn lại, Bộ Công an cho rằng ông Tuấn phải chịu trách nhiệm, cùng với số tiền đã chi tiêu cá nhân.

Với những hành vi trên, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ, theo Điều 365 Bộ luật hình sự, với số tiền môi giới là 2,65 triệu USD, tương đương gần 61,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đánh giá ông Tuấn thành khẩn khai báo, góp phần giúp Cơ quan An ninh điều tra làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Ngoài ra, gia đình ông Tuấn cũng đã nộp 460.000USD để khắc phục hậu quả.