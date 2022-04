Cựu nữ cán bộ thanh tra Vĩnh Phúc "ôm" tiền tỷ của dân

Sáng 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tô Thị Mai Liên - cựu chuyên viên Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc - về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 8/2021, Tô Thị Mai Liên nhận quyết định thôi việc ở Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc theo chính sách tinh giản biên chế (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Theo cơ quan công an, trong thời gian từ năm 2017-2019, một số hộ dân ở huyện Bình Xuyên và huyện Vĩnh Tường có mua gom được các lô đất dịch vụ tại xã Thanh Trù (Vĩnh Yên) thuộc Dự án khu đô thị Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1. Sau đó, UBND TP Vĩnh Yên đã chỉ đạo dừng giao đất dịch vụ cho người dân tại xã Thanh Trù, chuyển vị trí giao đất dịch vụ mới đến phường Hội Hợp (TP Vĩnh Yên).

Không đồng ý với quyết định trên, 7 hộ dân đã gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, họ gặp Tô Thị Mai Liên, khi đó đang là chuyên viên một phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

Liên đã nói với những người này là có thể giúp họ chuyển đổi vị trí đất từ phường Hội Hợp về xã Thanh Trù với điều kiện các hộ phải nộp trước mỗi lô đất 200 triệu đồng để đóng tiền cơ sở hạ tầng.

Tin tưởng Liên, 7 hộ dân đã giao cho Tô Thị Mai Liên số tiền 1 tỷ đồng để thực hiện chuyển đổi vị trí đất, nhưng sau đó Liên không thực hiện được việc chuyển đổi đất và cũng không trả lại tiền cho những người trên.

Đến tháng 8/2021, Tô Thị Mai Liên nhận quyết định thôi việc ở Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc theo chính sách tinh giản biên chế.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên đã tổ chức điều tra xác minh.

Ngày 24/4/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố Tô Thị Mai Liên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.