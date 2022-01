Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An kêu oan bất thành

Ngày 11/1, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Liêm (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nội dung vụ án, thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế, ông Liêm được UBND tỉnh Long An giao làm đại diện chủ đầu tư xây dựng nhiều dự án ngành y tế. Trong đó có dự án trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, Trung tâm giám định y khoa, trung tâm giám định pháp y và Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Lê Thanh Liêm tại tòa.

Tháng 4/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đông Nam Á (công ty Đông Nam Á - trụ sở tại TP Tân An, Long An) đề xuất gói thầu lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh cho công trình với giá 1,92 tỷ đồng và trúng thầu.

Dù biết rõ các thiết bị công ty Đông Nam Á nhập về bị thay đổi xuất xứ hàng hóa nhưng bị cáo Liêm không điều chỉnh, phê duyệt lại dự toán để làm cơ sở điều chỉnh lại giá trị hợp đồng đã ký kết, dẫn đến vi phạm quy định, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 911 triệu đồng.

Với hành vi trên, ông Liêm bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt mức án 3 năm tù. Không chấp nhận phán trên, cựu giám đốc Sở Y tế Long An kháng cáo kêu oan.

Tại tòa, bị cáo Liêm "bất ngờ" thay đổi yêu cầu kháng cáo từ đề nghị tuyên mình vô tội sang hủy án để điều tra lại. Ông Liêm cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng, chưa làm rõ một số vấn đề nên đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) hủy án.

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX hủy án để điều tra lại để làm rõ nhiều vấn đề. Cụ thể, Viện kiểm sát đề nghị làm rõ trách nhiệm của một cựu phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và những người có liên quan trong việc chỉ định thầu.

Theo cơ quan tố tụng, theo các quy định, gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống camera không thuộc trường hợp chỉ định thầu, việc phó Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản chỉ định nhà thầu là có dấu hiệu phạm tội Cố ý làm trái nhưng chưa được cấp sơ thẩm khởi tố, điều tra để giải quyết vụ án.

Ngoài ra, Viện kiểm sát đề nghị làm rõ trách nhiệm của một số người có liên quan và việc cấp sơ thẩm buộc bị cáo bồi thường hơn 30 triệu đồng là chưa đúng vì chưa có căn cứ xác định bị cáo hưởng lợi bất chính.

Luật sư bào chữa cho cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho rằng trong vụ án này tài sản Nhà nước không bị thất thoát. Quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng nên cần hủy án để điều tra lại.

Sau khi nghị án, HĐXX bác quan điểm cho rằng trong vụ án này tài sản Nhà nước chưa thất thoát. Theo tòa, số tiền thất thoát được thu hồi sau khi bị cáo bị khởi tố nên đã cấu thành tội.

Mặt khác, HĐXX xác định tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thì tư lợi không phải là yếu tố quyết định trong việc định tội danh.

Đối với việc làm rõ trách nhiệm của một cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và một số người liên quan thì HĐXX cho rằng nằm ngoài phạm vi xét xử nên không có căn cứ xem xét.

Về phần dân sự, HĐXX cho rằng không chứng minh được bị cáo Liêm hưởng lợi nên việc sơ thẩm buộc ông này bồi thường số tiền hơn 30 triệu đồng là không đúng.

Ngoài ra, tòa cấp phúc thẩm cho rằng việc bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không đưa ra được các tình tiết mới nên không có căn cứ xem xét. HĐXX quyết định tuyên y án 3 năm tù đối với bị cáo Liêm.