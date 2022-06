Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 3 cán bộ khác bị khởi tố

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ tỉnh Khánh Hòa tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại số 01 Trần Hưng Đạo (TP Nha Trang), theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Văn Dẽ - cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, Trần Văn Thọ - nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó Trưởng phòng vật giá, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

Bị can Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố từ tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với 9 bị can gồm: Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh, Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa;

Và các thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa gồm: Nguyễn Ngọc Tâm - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Vũ Xuân Thiềng và Trần Quang Bửu - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh, Nguyễn Văn Nhựt - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Lê Huy Toàn - nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Quá trình điều tra xác định các bị can trên đã gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 74 tỷ đồng.

Các Quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.

Khu đất 01 Trần Hưng Đạo (TP Nha Trang).

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng đối với các bị can trên và thi hành các lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can Nguyễn Ngọc Tâm, Vũ Xuân Thiềng, Trần Quang Bửu, Nguyễn Văn Nhựt, Trần Sỹ Quân, Lê Huy Toàn, Trần Văn Thọ và Nguyễn Ngọc Tuấn.

Trong 13 bị can nêu trên, có 5 bị can là Lê Đức Vinh, Lê Văn Dẽ, Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái đang thụ án tù trong vụ án xảy ra tại Núi Chín Khúc (Khánh Hòa).