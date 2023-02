Cựu Chủ tịch Bình Thuận bị truy tố khung hình phạt 10 - 20 năm tù

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", truy tố ông Nguyễn Ngọc Hai (Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận), ông Lương Văn Hải (Cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận) về tội danh trên, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, có 9 người khác cũng bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", một người bị xử lý về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, thời điểm giữ vai trò Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Hai có trách nhiệm quản lý đất đai trên địa bàn. Bị can nắm rõ quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng, năm 2017, ông Hai vẫn ban hành chủ trương giao 3 lô đất số 18, 19, 20 của quỹ đất 2 bên đường ĐT.706B (ở phường Phú Hải, TP Phan Thiết) cho Công ty Tân Việt Phát.

VKS cáo buộc ông Hai giao đất cho doanh nghiệp vào năm 2017 nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt từ năm 2013. Điều này là trái với quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cùng thực hiện hành vi trên với ông Hai là lãnh đạo, cán bộ UBND tỉnh Bình Thuận, các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính. Những cơ quan này được giao nhiệm vụ trực tiếp, liên quan đến quản lý đất đai và tài chính về đất đai.

Cơ quan tố tụng xác định các bị can đều nắm rõ quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhưng vẫn thống nhất đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh giao 3 lô đất trên cho Công ty Tân Việt Phát.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 45 tỷ đồng. Trong vụ án này, VKS cáo buộc ông Hai là người chịu trách nhiệm với vai trò chính, 9 bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm.

Đối với ông Nguyễn Văn Phong (nguyên Giám đốc Sở Tài chính), VKS cho rằng bị can là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, bao gồm có việc quản lý tài chính đối với đất đai và xác định giá đất cụ thể.

Tuy nhiên, sau khi nhận chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về kiểm tra việc giao đất cho Công ty Tân Việt Phát, ông Phong đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát đối chiếu với quy định của Luật Đất đai, Luật Giá. Từ đó, UBND tỉnh đã không có biện pháp thu hồi kịp thời, để cho các sở, ngành liên quan và Công ty Tân Việt Phát thực hiện thủ tục giao, cho thuê, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ông Phong bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đánh giá các bị can đã thành khẩn khai báo, một số người đã tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả. Ngoài ra, VKS cho biết các bị can đều có nhân thân tốt, nhiều bị can có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen...