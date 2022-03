Covid-19 tăng mạnh, gian thương "được mùa" buôn bán kit test trôi nổi

Chiều 7/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển 6.000 kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Cụ thể, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Km 806 Quốc lộ 1, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện xe ô tô khách BKS 74B-002.70 do tài xế Nguyễn Ngọc Hiếu (sinh năm 1990, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy hướng Quảng Trị - Đà Nẵng có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện hàng nghìn kit test Covid-19 không nguồn gốc (Ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một số hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ, gồm 5.000 bộ kit test nhanh Covid-19 hiệu Ly Sun và 1.000 bộ kit test nhanh Covid-19 hiệu Realy Tech; tổng trị giá hàng hóa khoảng 400 triệu đồng.

Cả hai loại kit test nhanh Covid-19 hiệu Ly Sun và Realy Tech đều vỏ ghi chữ Thái Lan và ruột chữ Trung Quốc.

Toàn bộ kit test này đều không rõ nguồn gốc.

Hiện Công an tỉnh đã bàn giao số hàng hóa nói trên cho Đội Quản lý thị trường số 1 Thừa Thiên Huế để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Công an và lực lượng quản lý thị trường đang phối hợp xử lý vụ việc.

Cao Bằng: Giấu 15.800 bộ test Covid-19 không rõ nguồn gốc trong bao tải, thùng hàng

Khoảng 12h ngày 7/3, tại khu vực Quốc lộ 3, thuộc địa phận xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện xe ô tô mang BKS 11C- 05616 do Lê Văn Quân (SN 2003, ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 9 thùng hàng, bên trong có chứa 10.800 bộ test nhanh Covid-19. Tại thời điểm kiểm tra, Quân không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc số hàng nói trên, ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, đồng thời đưa người, phương tiện và toàn bộ số hàng nói trên về trụ sở để làm việc.

Tổng số kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ mà lực lượng chức năng thu giữ là 15.800 (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, bước đầu Quân khai nhận được một người đàn ông người Trung Quốc thuê chở 9 thùng hàng từ thị trấn Trà Lĩnh xuống Hà Nội với giá 2 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 5h ngày 28/2, tại khu vực Quốc lộ 3, thuộc xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe taxi BKS 11A-065.71 do Lương Đức Huy (SN1991, trú tại thành phố Cao Bằng điều khiển), di chuyển theo hướng huyện Trùng Khánh ra thành phố Cao Bằng.

Tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có nhiều bao tải dứa bên trong chứa 5.000 bộ test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huy được một người phụ nữ thuê chở số hàng trên từ thị trấn Trà Lĩnh ra thành phố Cao Bằng, đang trên đường vận chuyển đến nơi trả hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, cả 2 vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.