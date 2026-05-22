Công an xác minh vụ nam thanh niên bị đánh hội đồng ở Hà Nội

Chiều 22/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên lao vào hành hung một nam thanh niên ngay trên đường phố Hà Nội, gây bức xúc dư luận.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra ngày 21/5 trên đường Vũ Hữu, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong clip, khoảng 3 nam thanh niên mặc áo đỏ bất ngờ xông tới, liên tục đấm vào vùng đầu và người của một nam thanh niên mặc áo khoác màu đen.

Cảnh nam sinh bị đánh hội đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Bị tấn công dồn dập, nam thanh niên mặc áo đen sau đó cởi áo, có hành động chống trả. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục bị nhóm thanh niên đánh giữa đường.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân vụ ẩu đả. Cơ quan công an đang làm rõ danh tính những người liên quan để xử lý theo quy định.