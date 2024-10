Công an Vĩnh Phúc thông tin về vụ thanh niên 27 tuổi giết vợ bằng dao

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về vụ án Nguyễn Văn Thiệu (27 tuổi, trú tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương) bị khởi tố về tội Giết người.

Thiệu bị cáo buộc sát hại vợ mình là chị Hà Thị D. (27 tuổi, trú tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương) vào đêm 12/10 trên đường tỉnh lộ 309 thuộc xã Hướng Đạo.

Nguyễn Văn Thiệu vừa bị khởi tố về tội Giết người (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, xét thấy tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an huyện Tam Dương, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra làm rõ.

Đoạn đường xảy ra vụ án không có các hộ dân sinh sống, không có nhân chứng trực tiếp hay camera an ninh soi chiếu. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động 100% lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Tam Dương áp dụng các biện pháp điều tra, nghiệp vụ để làm rõ đối tượng gây án.

Đến trưa 13/10, 12 giờ sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng điều tra đã làm rõ và phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bắt được đối tượng Nguyễn Văn Thiệu đang lẩn trốn tại thị trấn Sóc Sơn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận, quá trình sinh sống giữa 2 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Khoảng một tháng qua, chị D. muốn ly hôn nên bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Hoàng Hoa sinh sống.

Thiệu nhiều lần yêu cầu vợ trở về nhà nhưng chị D. không đồng ý. Tối 12/10, Thiệu mang theo dao nhọn dài cài trên xe máy và đứng chờ ở đoạn đường chị D. thường đi làm ca đêm về.

Khi gặp vợ, Thiệu tiếp tục đề nghị "về nhà" nhưng chị D. vẫn không đồng ý. Đối tượng lấy dao đâm vào bả vai trái của chị D. Thấy chị D. chảy nhiều máu nên Thiệu đã ôm, đỡ vợ ngồi sau xe của mình rồi đưa đến Trung tâm y tế huyện Tam Dương cấp cứu; bỏ lại xe máy của chị D. ở ven đường.

Sau khi đưa vợ tới bệnh viện, Thiệu bỏ trốn xuống huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) rồi tới huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Cơ quan điều tra đã thu giữ hai xe máy trên và con dao nhọn được Thiệu sử dụng làm hung khí gây án.

Trong ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệu về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.