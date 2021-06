Công an vào cuộc vụ nhà dân ở quận 1 liên tục bị bắn vỡ cửa kính

Dân trí Chiều 16/6, bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch phường Tân Định (quận 1, TPHCM) cho biết, đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra việc một căn nhà nghi bị bắn, khiến các cửa kính bị vỡ vụn...

Theo đó, sau khi nhận được trình báo của ông N.K.Tr. (sinh năm 1966) về việc ngôi nhà của ông nằm trong con hẻm 214 đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, nhiều lần bị người lạ bắn vỡ cửa kính, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra.

Theo như trình báo của ông Tr., vào khoảng 17h chiều 7/6, người giúp việc của gia đình nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ tầng 4 của căn nhà nên đã đi lên kiểm tra.

Cửa kính ở tầng 4 nhà ông Tr. bị bắn bể nát

Khi lên đến nơi, người giúp việc phát hiện tấm kính cửa sổ đã bị vỡ nát, các mảnh kính văng tung tóe khắp sàn nhà. Lúc này, người giúp việc vội chạy xuống báo cho ông Tr..

Khi lên kiểm tra, ông Tr. phát hiện một viên bi sắt nhỏ, nghi là một loại đạn của súng hơi lẫn trong đống mảnh kính. Sau đó, ông Tr. đã chụp ảnh toàn bộ hiện trường, đồng thời trình báo sự việc với công an khu vực.

Những viên bi sắt mà ông Tr. tìm thấy tại hiện trường nghi là đạn của súng hơi

Chưa dừng lại, đến 8h sáng 10/6, nhà ông Tr. lại tiếp tục bị kẻ lạ mặt bắn vỡ cửa kính. May mắn, mọi người trong nhà ông Tr. đều không bị gì. Khi kiểm tra, ông Tr. lại tiếp tục phát hiện thêm 6 viên bi sắt nhỏ giống như viên bi mà ông Tr. tìm thấy trước đó.

Hoang mang khi bất ngờ bị tấn công, gia đình ông Tr. đã làm đơn cầu cứu gửi đến Công an quận 1. Khi lực lượng công an đang tiến hành điều tra thì vào 8h sáng 15/6, cửa kính nhà ông Tr. lại tiếp tục bị bắn vỡ, một viên bi sắt được tìm thấy tại hiện trường nên ông Tr. đã tiếp tục trình báo cho công an khu vực.

2 lỗ thủng trên tấm kính che cửa sổ trời sân thượng nhà ông Tr.

Đến 10h sáng cùng ngày, khi Công an phường Tân Định và quận 1 đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm và lập biên bản vụ việc thì tấm kính che cửa sổ trời trên sân thượng nhà ông Tr. lại tiếp tục bị thủng 2 lỗ, nghi do bị bắn.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tr. khẳng định, bản thân làm kinh doanh, nhưng không có mâu thuẫn hay nợ nần tiền bạc gì ai. Chính vì vậy, việc căn nhà liên tục bị tấn công khiến ông Tr. rất bức xúc, lo ngại và mong lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc.

Khoa Nam