Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố cáo Youtuber Long Ngô

Ngày 27/12, Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của bà Trương Việt Hà (còn gọi Việt Hà Trương, ngụ quận 3) tố cáo ông Ngô Thanh Long (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, chủ tài khoản Youtube Long Ngô) về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương làm việc với Youtuber Long Ngô hồi tháng 11/2021 (Ảnh: A.X.).

Theo đơn tố cáo, bà Hà cho rằng bản thân không có mối quan hệ, không quen biết chủ tài khoản Youtube Long Ngô. Tuy nhiên, năm 2021, kênh Youtube Long Ngô đã có 10 buổi livestream xúc phạm, bôi nhọ, vu khống bà trên mạng xã hội.

Do đó, bà Hà đề nghị Công an TPHCM nhanh chóng khởi tố vụ án, bắt giam ông Ngô Thanh Long về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, bà Hà cũng đã gởi đơn đến Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an yêu cầu khởi tố ông Ngô Thanh Long.

Liên quan vụ việc, tháng 4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xử phạt hành chính Youtuber Long Ngô 7,5 triệu đồng vì đã Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.