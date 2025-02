Công an làm việc với 2 người đăng tin sai vụ vận động viên đua ghe tử vong

Ngày 13/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thị trấn Núi Thành và Công an phường Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn) làm việc với 2 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về vận động viên đua ghe N.Đ.N. (37 tuổi), tử vong trong giải đua ghe do UBND xã Bình Triều, huyện Thăng Bình tổ chức.

Trước đó, vào chiều 10/2, một video livestream dài 1 phút được đăng tải trên Facebook, chứa thông tin sai lệch về cái chết của anh T.H.B. (anh rể nạn nhân N.Đ.N.) và bà nội của anh B.. Video này gây ra hiệu ứng tiêu cực, lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Đối tượng T.H.E. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ sự việc. Qua điều tra, cơ quan công an xác định thông tin lan truyền là không đúng sự thật.

Hai đối tượng T.H.E. (SN 1983, trú tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) và N.V.P. (SN 1986, trú tại xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) đã thừa nhận việc đăng tải thông tin sai sự thật mà không kiểm chứng, gây ra dư luận phức tạp. Cả 2 nhận thức được sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai lệch.

Đối tượng N.V.P. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Công an tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng phát tán video sai sự thật. Đồng thời, cơ quan này khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải.

Trước đó, ngày 8/2, trong giải đua ghe truyền thống trên sông Chợ Được, ghe đua của thôn Phước An, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình bị lật, khiến anh N.Đ.N. bị thương nặng và không qua khỏi sau khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.