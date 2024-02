Công an kêu gọi cán bộ sai phạm liên quan dự án sân bay Long Thành đầu thú

Ngày 29/2, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, đã khởi tố 6 bị can gồm: Phạm Viết Mạnh (nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành), Nguyễn Tấn Biên (công chức địa chính xã Lộc An), Vũ Đức Công (công chức địa chính xã Bình Sơn), Nguyễn Thanh Văn (trưởng ấp Suối Trầu 3, xã Bình Sơn), Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngụ huyện Long Thành) và Nguyễn Hải Lăng (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Sáu bị can bị khởi tố liên quan sai phạm trong việc định giá tài sản trên đất, khi bồi thường làm dự án sân bay Long Thành.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (Ảnh: Nam Anh).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, quá trình mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện nhiều cá nhân có hành vi đưa hối lộ để làm sai lệch, hợp thức hóa hồ sơ nhằm trục lợi. Do đó, Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các cá nhân, hộ gia đình được hưởng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trái quy định cần nộp lại tài sản.

Công văn của Công an tỉnh Đồng Nai nêu rõ: "Những người đưa hối lộ chủ động khai báo trước khi bị phát giác, người có chức vụ có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn chủ động ra đầu thú sẽ được hưởng khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự".

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành được Thủ tướng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ tháng 11/2018, tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 280 ha, dự kiến bố trí cho khoảng 7.000 hộ dân. Đến nay, UBND huyện Long Thành giao đất cho hơn 4.100 hộ dân, nhưng chỉ mới có hơn 1.500 hộ đến xây nhà, dọn về ở tại khu tái định cư.