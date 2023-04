Công an Hải Phòng truy tìm đối tượng chuyên đập kính ô tô trộm tài sản

Ngày 17/4, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, liên tục trong những ngày qua, trên địa bàn các quận Lê Chân và Ngô Quyền xuất hiện một đối tượng chuyên đập phá cửa kính ô tô của người dân rồi trộm cắp tài sản trong xe.

Theo Công an TP Hải Phòng, nghi phạm đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tại quận Lê Chân trong vòng một tuần qua và một vụ trộm cắp tại quận Ngô Quyền vào ngày 7/4.

Nghi phạm đập kính ô tô trộm tài sản (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Qua trích xuất camera, lực lượng công an xác định đối tượng là nam giới, cao khoảng 1,65m, mặc quần dài màu đen, áo phông cổ xanh ngắn tay, tóc rẽ ngôi, đeo kính trắng gọng đen, tay đeo găng.

Cơ quan công an cho biết, nghi phạm thường dùng đèn pin soi vào xe ô tô xem có tài sản giá trị bên trong không, sau đó dùng một dụng cụ (chưa xác định) đập vỡ kính, lấy đi tài sản.

"Công an TP Hải Phòng đã phát đi thông báo, đề nghị công an các đơn vị trên toàn địa bàn TP Hải Phòng tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn, kịp thời bắt giữ đối tượng", vị đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng thông tin.