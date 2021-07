Công an Hải Dương điều tra vụ người đàn ông đi đòi nợ bị mất tích 7 tháng

Dân trí Một người đàn ông 47 tuổi (ở Gia Lộc, Hải Dương) mất tích từ cuối tháng 11/2020 đến nay, hiện Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra vụ việc này.

Sáng 6/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang khẩn trương, tập trung làm rõ vụ việc một người đàn ông ở phố Cuối, thị trấn Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) mất tích từ cuối tháng 11/2020 đến nay.

"Chúng tôi đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc. Khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ công bố, hiện nay các thông tin trên mạng xã hội về vụ việc này đều chưa có căn cứ", đại diện Công an tỉnh Hải Dương nói.

Theo tìm hiểu, người đàn ông mất tích nói trên là ông D.C.C. (47 tuổi), ở phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Nhà ông C. ở thị trấn Gia Lộc.

Trao đổi với báo chí, người nhà của ông C. cho biết, khoảng 8h ngày 28/11/2020, ông C. một mình lái xe ô tô rời nhà, nói đi lên thành phố Hải Dương đòi nợ. Ngay chiều hôm đó, gia đình mất liên lạc với ông C. nên làm đơn trình báo chính quyền. Từ đó đến nay, ông C. vẫn bặt tăm.

Ông C. làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng lâu năm. Vài năm trước, vợ ông C. sang nước ngoài chăm hai con gái đi du học, ba bố con ở nhà cùng ông nội.

Những ngày gần đây, trước thông tin ông C. mất tích, mạng xã hội lan truyền thông tin ông C. bị một người đàn ông ở TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) sát hại, phi tang xác. Tuy nhiên, theo công an, thông tin này chưa có căn cứ.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dương