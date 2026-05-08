Vụ án giang hồ Thọ “Sứt” (kỳ 1): Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc và heroin

Lê Văn Thọ (SN 1980, tức Thọ “Sứt”), quê xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ, được biết đến là một trong những tội phạm đặc biệt nguy hiểm với bảng "thành tích" bất hảo kéo dài từ giết người, bắt cóc tống tiền cho đến buôn bán ma túy.

Vụ bắt cóc trẻ em ở xã Lóng Luông

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 3/3/2012, Thọ "sứt", cùng với một số đối tượng khác đi ô tô nhãn hiệu BMW 7 chỗ, mang biển kiểm soát 52Z-8181 xông vào nhà anh S.A.D., ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (cũ) tỉnh Sơn La và bắt cóc cháu S.T.G. (lúc này 6 tuổi) là con gái của anh D. rồi đưa lên xe tẩu thoát ra hướng quốc lộ 6.

Thời điểm cháu G. bị bắt cóc, ông nội và bố đẻ cháu G. đang cúng ma ở nhà bên cạnh đã huy động anh em, bà con dân bản đuổi theo chiếc ô tô của nhóm bắt cóc.

Lê Văn Thọ (tức Thọ "Sứt"), trong một phiên toà xét xử năm 2017 (Ảnh: Công an Hà Nam cũ).

Khi chiếc ô tô của nhóm bắt cóc chạy đến khu vực sân vận động thuộc bản Lóng Luông thì bị 2 chiếc xe máy do anh T.A.P., công an viên xã Lóng Luông và anh N.V.Đ. khóa đầu, khóa đuôi. Phía sau, anh S.A.D. và S.A.C. (người dân trong bản) cũng đuổi kịp.

Bị bao vây, lái xe ô tô bất ngờ bắn 3 phát chỉ thiên. Các đối tượng trên xe đồng loạt nhảy xuống, chĩa thẳng súng về những người dân bản đang truy đuổi bóp cò. Mọi người sợ bỏ chạy, anh S.A.D. không may bị đạn bắn xuyên thủng dạ dày. Lợi dụng sự hỗn loạn, nhóm bắt cóc lên xe tiếp tục bỏ chạy.

Đêm 3/3/2012, nhóm bắt cóc gọi gia đình nạn nhân yêu cầu gia đình phải đưa 500 triệu đồng, 5 bánh heroin loại "không số", 5 lạng ma túy đá và bắt gia đình cháu G. phải mang tiền và "hàng" xuống địa điểm cách TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ 20km thì bọn chúng sẽ trả con, bằng không chỉ còn cách “nhặt xác con về”.

Thọ "Sứt" (áo đen) ngoài cùng bên trái ảnh và đồng bọn trong vụ bắt cóc trẻ em năm 2012 (Ảnh: ANTĐ).

Theo người nhà cháu G. cho biết, trước khi cháu G. bị bắt cóc, vài ngày trước đó, một đối tượng đã đến tận nhà đe dọa ông nội của cháu G. và đã bắn chết một con chim quý của ông này.

Quá trình xác minh, Công an Sơn La nhận được thông tin, trong số các đối tượng tham gia bắt cóc cháu bé, có một tên sứt môi, tên là Thọ "Sứt", là người ở Hải Dương. Thọ “Sứt” thường xuyên lên Sơn La và có biểu hiện quan hệ mua bán ma túy với các đối tượng ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Phú Thọ, tích cực xác minh thông tin, lần theo dấu vết tháo chạy của nhóm bắt cóc.

Mục tiêu Ban chuyên án đặt ra là phải giữ an toàn tuyệt đối cho con tin, mặt khác tích cực bằng các biện pháp nghiệp vụ lần ra nơi trốn chạy của băng nhóm Thọ "Sứt".

Cuộc vây bắt nghẹt thở giải cứu con tin

Chiều tối 5/3/2012, phát hiện thông tin nhóm đối tượng đang giấu cháu G. tại nhà nghỉ Ánh Dương, phường Tân Lạc, TP Hòa Bình cũ để chờ nhận tiền chuộc từ gia đình, tổ công tác của Cục C45 và Công an Hòa Bình, Sơn La tiếp cận mục tiêu giải cứu con tin.

Đến 23h30 đêm 5/3/2012, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Xuân Toàn (SN 1988), ở Đồng Tiến, TP Hòa Bình cũ), Nguyễn Phong Toàn (SN 1985), ở Dân Chủ, TP Hoà Bình và một đối tượng nữ là Đinh Thị Tâm (SN 1985), ở Sụ Ngòi, TP Hòa Bình. Tâm là người yêu của Nguyễn Phong Toàn, Toàn gọi Tâm đến để chăm sóc cháu G. vì cháu bé sốt suốt một ngày.

Còn đối tượng Đỗ Văn Nhuận (SN 1985, tức Hùng), ở Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương cũ, cầm khẩu súng colt cố thủ trên tầng tum của nhà nghỉ.

Sau 6 tiếng dùng loa kêu gọi Nhuận ra đầu thú không thành công, 6h15 ngày 6/3/2012, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hòa Bình đã áp sát phòng tum, giật cửa, ném lựu đạn cay khống chế được đối tượng Nhuận, giải cứu con tin thành công.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Nhuận thời điểm 2012 (Ảnh: ANTĐ).

Trong ngày 6/3/2012, các tổ công tác của Công an tỉnh Sơn La và Công an TP Hà Nội đã tiếp tục truy bắt được các đối tượng khác trong băng nhóm, trong đó có tên cầm đầu Thọ “Sứt”.

Ngày 5/4/2013 Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Lê Văn Thọ và đồng bọn về tội Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Đưa hối lộ, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Phiên tòa diễn ra trong vòng 5 ngày, căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thọ tổng cộng 27 năm tù với các tội danh Giết người, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Đưa hối lộ.

Ngày 25/6/2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã xét kháng cáo của Lê Văn Thọ và giảm mức án xuống còn 25 năm tù. Thọ “Sứt” đã được đưa về Trại giam Nam Hà, Bộ Công an, đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũ để chấp hành án.

(Còn tiếp).