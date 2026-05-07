Giả danh shipper yêu cầu chuyển tiền hàng rồi chiếm đoạt

Ngày 7/5, Công an xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh shipper chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ông N.Q.T. (SN 1964), trú tại xã Giao Bình nhận được thông báo có đơn hàng và yêu cầu chuyển khoản số tiền 30.000 đồng để đặt cọc với lý do đang trong dịp nghỉ lễ.

Công an xã Giao Bình ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh shipper chiếm đoạt tài sản của công dân (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Sau khi ông T. chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin tài khoản nhận tiền là tài khoản đăng ký gói bảo hiểm hàng hóa AAA, nếu không hủy sẽ bị tự động khấu trừ 3,5 triệu đồng mỗi tháng từ tài khoản ngân hàng.

Nhận thấy có nhiều biểu hiện bất thường, ông T. đã đến Công an xã Giao Bình trình báo. Tiếp nhận thông tin, công an xã xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh shipper. Công an xã Giao Bình đã hướng dẫn, trấn an công dân, ngăn chặn kịp thời việc các đối tượng tiếp tục thao túng, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là hình thức giả danh nhân viên giao hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc hỗ trợ tài khoản ngân hàng.