Công an Hà Nội bắt nghi phạm chém người trước quán bar ở TPHCM

Dân trí Mở tiệc cho bạn gái ở quán bar tại TPHCM, Nguyễn Thành Minh xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên rồi dùng dao chém trọng thương anh này.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Thành Minh (SN 1986, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho Công an quận 1, TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Công an quận Đống Đa lấy lời khai của Nguyễn Thành Minh.

Theo hồ sơ, ngày 4/9/2016, sau khi mở tiệc cho bạn gái ở quán bar trên địa bàn quận 1, TPHCM, Nguyễn Thành MInh xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông. Sau đó, Minh đã dùng dao tự chế chém nạn nhân bị thương trước cửa quán.

Gây án xong, Minh bỏ trốn và lang thang ở nhiều tỉnh, thành... Ngày 7/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 1, TPHCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thành Minh về tội "Cố ý gây thương tích".

Đến ngày 9/7/2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) và Công an phường Quốc Tử Giám phát hiện một đối tượng nam giới có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, cảnh sát xác định đối tượng là Nguyễn Thành Minh và tổ chức bắt giữ.

Công an quận Đống Đa đã trao đổi với Công an quận 1, TPHCM và đến ngày 11/7 đã bàn giao đối tượng để Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận 1 tiếp tục thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Phúc Lâm