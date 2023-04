Công an dùng flycam truy bắt kẻ trộm 3 con bò

Ngày 17/4, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Can (38 tuổi, ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Hai hôm trước, anh Lê Minh Đức (37 tuổi, ở xã Thạnh Bình) đi đám về thì phát hiện mất 3 con bò nên trình báo công an xã sở tại.

Công an xã Thạnh Bình phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tân Biên vào cuộc xác minh.

Tang vật vụ việc (Ảnh: Sơn Nhung).

Chiều 16/4, Công an huyện Tân Biên phát hiện 3 con bò được cột ở vườn cao su thuộc ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công cùng một người khả nghi. Thấy lực lượng công an, người đàn ông bỏ chạy vào vườn mì rộng khoảng 80ha gần đó để lẩn trốn.

Công an đã phong tỏa khu vực trên đồng thời huy động người dân cùng thiết bị flycam để truy tìm nghi phạm.

Tại cơ quan công an, người đàn ông khai là Lê Văn Can. Do cần tiền tiêu xài nên Can điều khiển xe máy đến huyện Tân Biên tìm tài sản để lấy trộm. Khi đến nhà ông Lê Minh Đức, Can phát hiện 3 con bò không có ai trông coi nên dẫn đến xã Mỏ Công để giấu.

Lê Văn Can tại cơ quan công an (Ảnh: Sơn Nhung).

Trưa 16/4, Can thuê ô tô tải chở bò đi bán thì bị người dân và lực lượng công an phát hiện bắt giữ.