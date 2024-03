Thu giữ hàng nghìn bình gas lậu

Phản ánh đến báo Dân trí, một số doanh nghiệp kinh doanh gas ở khu vực miền Trung cho biết đã gửi đơn tố cáo một cơ sở kinh doanh gas ở Bình Định nghi vấn chiếm dụng vỏ bình gas trái phép.

Các lực lượng chức năng Bình Định vào cuộc xác minh phát hiện, tạm giữ hàng nghìn vỏ bình gas không có hóa đơn chứng từ, hồ sơ nguồn gốc pháp lý.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định phát hiện kho ở thị xã An Nhơn chứa hàng nghìn bình gas không hóa đơn chứng từ (Ảnh: Quản lý thị trường tỉnh Bình Định).

Khoảng 10h ngày 11/3, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 Cục Quản lý thị trường Bình Định tiến hành khám kho hàng tại phường Bình Định (thị xã An Nhơn) do ông N.T.M. (trú thành phố Quy Nhơn, Bình Định) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho hàng chứa 2.085 chai LPG (vỏ bình gas loại 12kg), mang các nhãn hiệu PM Gas, Petrol Power CHH, Green Petrol QTH, không có hóa đơn chứng từ, hồ sơ nguồn gốc pháp lý.

Hàng nghìn vỏ bình gas mang nhãn hiệu nhiều công ty được tập kết tại một kho ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, Bình Định (Ảnh: Anh Khánh).

Đội Quản lý thị trường số 4 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 11/3, Công an huyện Tây Sơn kiểm tra, phát hiện một kho hàng ở trong cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn (Bình Định) chứa số lượng lớn vỏ bình gas có dấu hiệu nghi vấn không có hóa đơn chứng từ, hồ sơ nguồn gốc pháp lý.

Trước đó, ngày 28/2, tại xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước), ngành quản lý thị trường Bình Định cũng phát hiện hơn 500 bình gas 12kg các loại không có hóa đơn chứng từ. Lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ bình gas nói trên, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Nghi vấn chiếm dụng vỏ bình gas rồi "độ chế" bán ra thị trường

Qua phản ánh, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas tại khu vực miền Trung đang gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng một cơ sở kinh doanh gas ở Bình Định nghi chiếm dụng vỏ bình gas của các đơn vị khác. Sau đó, "độ chế" bán ra thị trường, chiếm đoạt số tiền lớn của những đơn vị làm ăn chính đáng.

Nhiều bình gas ở kho xã Tây Xuân đã được mài, đốt màu sơn (Ảnh: Anh Khánh).

Trong đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Bình Định, Công ty TNHH Dầu khí Quảng Bình (Power gas) và Công ty TNHH Dầu khí Quảng Trị (Green Petrol Gas QTH), cho rằng tại 2 kho chứa gas ở cụm công nghiệp Phú An (xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn) và phường Bình Định, thị xã An Nhơn (Bình Định), đều có hành vi thu gom, chiếm đoạt số lượng lớn vỏ bình gas trái phép các nhãn của 2 công ty này, nhưng không có bất kỳ hợp đồng kinh doanh với 2 kho chứa trên.

"Tại kho ở xã Tây Xuân, chúng tôi phát hiện rất nhiều bình gas đã thay đổi kết cấu như mài, đốt không còn tên thương hiệu của các đơn vị khác. Một số bình gas được gắn quai xách, chân đế của thương hiệu gas khác và có dấu hiệu tẩu tán vỏ bình gas đã cắt, mài chữ nổi chuyển đến một kho khác cách đó khoảng 200m", đại diện Công ty TNHH Dầu khí Quảng Bình (Power gas) bức xúc.

Dòng chữ nổi của thương hiệu PM Gas bị mài mòn (Ảnh: Bình Định).

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần Gas Miền Trung (PM Gas) chỉ đích danh Công ty TNHH N.T. (ở cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân) đã chiếm dụng số lượng rất lớn bình PM Gas của doanh nghiệp này.

"Sau khi gom bình gas của công ty chúng tôi, công ty N.T. cắt chân đế có dập logo, cắt quai xách dập chìm các chữ về thông số kỹ thuật, mài mòn chữ nổi tên thương hiệu gas… Sau đó, công ty này sơn mới đổi màu và sơn logo khác để đưa ra thị trường tiêu thụ", đại diện PM Gas bức xúc.

Bình gas gom về sẽ được cắt quai xách, chân đế... để gắn thương hiệu khác vào (Ảnh: Bình Định).

Cũng theo PM Gas, để sản xuất 1 vỏ bình gas mới phải mất 550.000-600.000 đồng, tuy nhiên các đối thủ cạnh tranh không lành mạnh, thu gom vỏ bình giá 200.000 đồng, sau đó về gia cố mất thêm 150.000 đồng, không cần phải đầu tư lớn.

"Hành vi trên không chỉ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho chúng tôi và nhiều đơn vị có vỏ bình gas bị chiếm dụng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng", đại diện PM Gas nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn xác nhận đơn vị nghiệp vụ đang kiểm đếm số lượng và kết quả sai phạm đến đâu, xử lý đến đó.

Ông Trần Đức Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bình Định, cho biết các vụ việc đang được xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.