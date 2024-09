Công an Đà Nẵng lần theo dấu vết chiếc iPhone của du khách bị mất cắp

Ngày 16/9, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Quách Chinh Nhân (52 tuổi, quê Bạc Liêu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 15/9, công an tiếp nhận tin trình báo từ 3 du khách nước ngoài về việc bị mất trộm điện thoại khi đang dạo chơi ở khu vực cầu Rồng.

Đối tượng Quách Chinh Nhân (đeo kính) bị bắt sau khi lấy cắp điện thoại và tìm cách trốn chạy (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kiểm tra định vị, công an phát hiện iPhone bị mất cắp hiển thị đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh. Ngay lập tức, công an dùng xe công vụ chở theo du khách để truy tìm.

Quá trình theo dấu, đối tượng di chuyển qua các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ và thường xuyên dừng lại ở một số vị trí một lúc rồi mới di chuyển tiếp.

Khi đến trước số nhà 190 Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) thì định vị của điện thoại mất cắp trùng vị trí mà công an đang di chuyển.

Lúc này trên đường rất đông phương tiện, qua quan sát, cảnh sát phát hiện Nhân đang điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Du khách cảm ơn lực lượng Công an quận Hải Châu đã tìm lại được điện thoại mất cắp (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Thấy công an, Nhân lập tức vứt một điện thoại màu hồng vào bãi cỏ ven đường và tìm cách bỏ chạy nhưng bị công an khống chế. Công an thu giữ trên người đối tượng một điện thoại và dưới cốp xe thêm một điện thoại khác.

Kiểm tra tại chỗ, công an phát hiện iPhone bị mất cắp được nhét trên chậu cây ngay tại vị trí đối tượng Nhân vừa ngã xe xuống.