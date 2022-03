Công an các tỉnh phối hợp bắt đối tượng đâm chết người, định trốn sang Lào

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, tối ngày 3/3, đối tượng Lý Văn Thành (sinh năm 1977, trú tại thôn Dân Chủ, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đi xe máy cá nhân đến gặp anh Đặng Văn Hải (thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan) để nói chuyện.

Sau đó, Thành sử dụng dao bầu dài khoảng 20 cm được chuẩn bị từ trước, giấu trong người lao đến đâm vào vùng cổ, bụng khiến anh Hải bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Sông Lô, sau đó tử vong.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Lý Văn Thành (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Ngay sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đi khỏi địa phương. Vì thế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thành để tập trung lực lượng truy bắt.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên không kể ngày đêm khẩn trương truy bắt Thành.

Kết quả, sau 36 giờ đồng hồ đã bắt được Thành tại xã Mường Pồn, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên khi đối tượng đang trên đường trốn sang nước Lào.

Lý Văn Thành đã bị khởi tố về tội Giết người (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đối tượng Lý Văn Thành đã có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Văn Thành về tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang hoàn tất các thủ tục tiến hành di lý đối tượng về tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý theo quy định.