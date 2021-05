Công an Cà Mau truy tìm nam thanh niên có dấu hiệu lừa đảo 2 tỷ đồng

Dân trí Ngày 13/5, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang truy tìm một nam thanh niên có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Cà Mau.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau có thụ lý, xác minh tin báo có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Lê Sơn Lĩnh (SN 1992, ngụ ấp 1, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) thực hiện.

Vụ việc xảy ra tại phường 9 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) với số tiền chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Sơn Lĩnh (Ảnh: Công an Cà Mau).

Theo cơ quan công an, qua xác minh cho biết, hiện Lê Sơn Lĩnh không có ở tại địa phương. Do đó, Công an tỉnh Cà Mau thông báo đến công an các tỉnh, thành và các đơn vị có liên quan để phối hợp truy tìm đối tượng.

Nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Sơn Lĩnh, đề nghị thông báo ngay đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, số điện thoại: 0693809073 hoặc điều tra viên Mạc Chí Tâm, số điện thoại: 0944171272.

Huỳnh Hải