Công an Bình Thuận: "Không có chuyện giang hồ ngăn cản dự án du lịch 5 sao"

Ngày 6/7, Công an tỉnh Bình Thuận có thông tin về vụ việc tranh chấp tại Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp King Sea Phan Thiết thời gian qua.

Theo đó, ngày 28/6, chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea Phan Thiết là Công ty Đại Thanh Quang tổ chức rào chắn phần đất dự án. Các hộ dân có đất đang tranh chấp đã kêu hơn 20 người đến ngăn cản, phá dỡ hàng rào.

Sự việc được Công an TP Phan Thiết có mặt kịp thời, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực đất tranh chấp.

Hàng rào của Công ty Đại Thanh Quang xây dựng và tấm băng rôn do người dân treo lên tại khu đất đang tranh chấp (Ảnh: P.V).

"Dư luận và mạng xã hội thời gian qua đăng tải nhiều thông tin sai sự thật làm người dân và các doanh nghiệp hiểu nhầm các băng, nhóm tội phạm tham gia đe dọa, ngăn cản doanh nghiệp Đại Thanh Quang thi công dự án nhằm mục đích "trấn lột" tiền. Thông tin trên không chính xác, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, môi trường đầu tư của Bình Thuận", Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định.

"Việc người dân phản ứng, ngăn cản, phá rào cũng là điều dễ hiểu. Tuyệt nhiên không có băng nhóm tội phạm tham gia vào vụ việc này như dư luận thông tin", một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định.

Dự án King Sea Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2004 (Ảnh: Hoàng Bình).

Giải thích lý do việc tranh chấp kéo dài, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, do việc cấp đất không khảo sát kỹ thực trạng, chồng lấn đất người dân; thời gian làm dự án quá lâu, nay giá đất tăng cao kéo theo tranh chấp giữa chủ đầu tư và người dân.

Công ty Đại Thanh Quang có trụ sở tại TPHCM, được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận việc đầu tư dự án khu du lịch Hố Lở tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, vào tháng 10/2004. Theo quyết định, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thỏa thuận, bồi thường cho người dân đang sở hữu đất.

Cuối tháng 11/2010, UBND tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu để Đại Thanh Quang thực hiện dự án Khu du lịch Biệt thự cao cấp Legend Sea Phan Thiết. Tuy nhiên, đến tháng 7/2022, qua hai lần UBND tỉnh ban hành quyết định thay đổi chủ trương đầu tư thì dự án chính thức có tên gọi Khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp King Sea Phan Thiết, với diện tích sử dụng hơn 820.000m2.

Năm 2022, sau 15 lần đổi chủ đầu tư, Công ty Đại Thanh Quang bắt đầu rào đất. Lúc này, nhiều hộ dân có đất hợp pháp, cũng như mua đất bằng giấy tay, đã ngăn cản doanh nghiệp không cho làm, đồng thời yêu cầu thỏa thuận đền bù.

"Trong thời gian qua, mỗi lần chủ đầu tư lập hàng rào thì người dân lại phá bỏ. Sự việc dù không xảy ra ẩu đả, nhưng mất an ninh trật tự", Công an Bình Thuận thông tin.

Hiện nhiều người dân có đất trong khu dự án làm đơn tố cáo doanh nghiệp này có hành vi Hủy hoại tài sản. Cơ quan điều tra đang làm rõ.