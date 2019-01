Công an Bình Phước thông tin chính thức vụ xe của cán bộ kiểm lâm nghi bị gài quả nổ

Chiều 16/1, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước xác nhận đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ xe ô tô của ông Văn Hữu (SN 1962, trú phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, Phó phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước) nghi bị gài quả nổ. Theo đó, việc một số thông tin cho rằng chiếc xe ô tô bị đặt mìn khi đi dự đám tang tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước là chưa chính xác.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, khoảng 10h ngày 14/1, Công an huyện Đồng Phú nhận được tin báo của Công an thị trấn Tân Phú về việc xe ô tô BKS 93A - 01688 do ông Nguyễn Văn Hữu điều khiển đang dừng tại khu vực đèn xanh đỏ trên đường ĐT741 (thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) thì phát hiện có vật lạ (nghi vấn là quả nổ tự chế) do người khác đặt ở gốc cần gạt nước kính trước xe ô tô của ông Hữu.

Lực lượng Công an và các đơn vị chức năng kiểm tra chiếc xe ôtô tại hiện trường - Ảnh Công an Bình Phước.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Đồng Phú phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Phú, Viện KSND huyện Đồng Phú, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành xác minh sự việc. Qua đó xác định, khoảng 8h sáng cùng ngày, ông Hữu điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường ĐT741 theo hướng từ khu phố 2 (phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài) đi nghĩa trang nhân dân thành phố Đồng Xoài (tại ấp 4, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài) để đưa đám tang người thân.

Sau khi đưa đám tang xong, ông Hữu điều khiển ô tô lưu thông từ nghĩa trang ra đường ĐT741 rồi quẹo về hướng huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương). Khi đi đến khu vực đèn xanh đỏ thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, ông Hữu điều khiển xe rẽ trái quay đầu về hướng thành phố Đồng Xoài thì phát hiện ngoài kính chắn gió phía trước bên phải xe ô tô có một vật lạ hình trụ tròn nghi là quả nổ nên trình báo cơ quan Công an.

Kết quả kiểm tra xác định vật nghi quả nổ là vật hình trụ tròn có đường kính 3,8cm, cao 11,8cm là loại pháo bắn giấy thường được sử dụng trong đám cưới, đã qua sử dụng, bên trong không còn thuốc nổ. Ngoài ra qua kiểm tra tại khu vực nghĩa trang (nơi ông Hữu đi dự đám tang) phát hiện nhiều vỏ pháo tương tự như vật phát hiện trên xe ô tô của ông Hữu.

Căn cứ kết quả xác minh xét thấy nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trong lúc đi đưa đám tang có người khác đã bỏ vỏ pháo trên lên xe ô tô của ông Hữu chứ không có sự việc phạm tội xảy ra.

Trung Kiên