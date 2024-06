Công an Bình Dương truy tìm người mở xưởng chế tạo súng

Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương đã ra quyết định truy tìm Lềnh Chi Và (tên gọi khác: Hòa, SN 1984, ngụ Đồng Nai) để phục vụ điều tra vụ án tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng do nhóm đối tượng ở Đồng Nai thực hiện.

Lềnh Chi Và (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương, trong vụ án nêu trên, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 21 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước về các hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Công an xác định Và là người đã thuê đất, mở xưởng cơ khí để chế tạo, gia công các bộ phận, linh kiện của súng, sau đó lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh bán cho các đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra, công an chưa xác định được Lềnh Chi Và đang làm gì, ở đâu.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương thông báo Lềnh Chi Và liên hệ ngay với Công an Bình Dương để phối hợp làm rõ vụ án, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.