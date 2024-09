Con trai nguyên Trưởng công an xã phá rừng và san ủi đường trái phép

Ngày 7/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Nhuần - Phó Chủ tịch huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã cho biết thông tin trên. Ông Nhuần cũng xác nhận, đối tượng gây ra vụ việc là Nguyễn Nho Khâm (SN 1987, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Khâm con của nguyên Trưởng công an xã Tiên An.

Gỗ khai thác trái phép được phát hiện trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Địa chỉ mà Khâm phá là khu rừng ở khoảnh 7, tiểu khu 764 thuộc thôn Dương Bình (xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My). Đây là khu rừng tự nhiên giáp ranh giữa xã Trà Dương (huyện Bắc Trà My) và xã Tiên An (huyện Tiên Phước). Diện tích bị phá lên đến 0,8ha.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 5 vừa qua; khi đó Khâm dùng xe múc san ủi 700 mét đường trái phép từ phía Tiên An sang Trà Dương mới bị phát hiện.

Sau khi phát hiện, lực lượng công an, kiểm lâm huyện Bắc Trà My và chính quyền xã Trà Dương đã lập biên bản, buộc Khâm phải đưa xe về xã Trà Dương để tiếp tục xử lý.

Theo chính quyền địa phương, Khâm cố ý xâm hại khu rừng tự nhiên này để lấy gỗ, củi và san ủi mặt bằng để lấy đất sản xuất.

Hiện vụ việc đã được UBND huyện Bắc Trà My chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến các vụ phá rừng này, UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý về vụ việc. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

UBND các huyện vùng giáp ranh Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Núi Thành, Phú Ninh tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa các huyện theo đúng nội dung quy chế phối hợp đã được ký kết; quản lý chặt chẽ các phương tiện, dụng cụ đưa vào rừng theo Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh; tăng cường tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra trên địa bàn.

UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương lập hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự và điều tra, xử lý nghiêm hành vi phá rừng tự nhiên và san ủi đường trái phép xảy ra tại thôn Dương Bình (xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, lơ là, buông lỏng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý địa bàn để xảy ra vụ việc san ủi đường trái phép, phá rừng trên địa bàn.

Công Bính