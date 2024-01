Cô gái trẻ sa chân lừa đảo vì đam mê cờ bạc trên mạng

Ngày 31/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga (21 tuổi, ở TP Chí Linh, Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý Nga về tội Đánh bạc.

Bị can Nguyễn Thị Nga (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6/2023, Nga bị một số đối tượng trên không gian mạng rủ rê, lôi kéo tham gia đánh bạc trên mạng internet.

Lúc đầu, các đối tượng để Nga thắng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, nhằm mục đích cho Nga ham và chơi tiếp. Những lần chơi sau, Nga liên tục bị thua.

Để gỡ lại số tiền bị mất, Nga tiếp tục chơi nhưng không thể thắng do các đối tượng đã dùng phần mềm dẫn người chơi (cho thắng được thắng, cho thua thì thua).

Tổng số tiền Nga bị thua khi tham gia đánh bạc khoảng gần 2 tỷ đồng.

Do cần tiền để gỡ thua bạc, Nga đã đăng thông tin bán giày thể thao của các hãng nổi tiếng đã qua sử dụng lên trang Facebook cá nhân, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách đặt mua.

Đầu tháng 1 vừa qua, khi đọc được thông tin trên, anh Nguyễn Xuân Thái (34 tuổi, ở Thái Bình) liên hệ với Nga để đặt mua giày.

Lần đầu Nga yêu cầu anh Thái đặt cọc số tiền 10 triệu đồng. Sau đó, Nga đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, yêu cầu anh Thái chuyển thêm tiền đặt cọc và cho Nga vay tiền để xử lý xe hàng.

Để tạo niềm tin với anh Thái, Nga còn lấy điện thoại của người khác thay đổi nick Zalo thành "Chị Ngọc vận chuyển Việt Trung" để nhắn tin với anh Thái theo nội dung Nga đã chuẩn bị trước.

Do tin tưởng Nga, từ ngày 4 đến ngày 21/1, anh Thái đã chuyển cho Nga tổng số tiền 809 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên đã bị Nga chiếm đoạt để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Khi bị công an triệu tập đến làm việc, ban đầu Nga khai báo quanh co. Trước tinh thần đấu tranh kiên quyết và chứng cứ đầy đủ mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách thu thập được, Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.