Cô gái 22 tuổi ở Thái Nguyên bị đâm tử vong

Ngày 7/7, Công an huyện Phú Bình đang phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Nga My, huyện Phú Bình.

Theo lãnh đạo UBND xã Nga My, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận tin báo về trường hợp chị N.T.Q.N. (22 tuổi) bị đâm. Nghi can được xác định là Hà Văn Tý (bạn trai của mẹ N.).

Nạn nhân sau đó dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, còn nghi can đã rời hiện trường. Về Hà Văn Tý, nhà chức trách cho biết người đàn ông này chưa kết hôn với mẹ N. mà mới chỉ có quan hệ tình cảm.

Lãnh đạo địa phương cho hay cảnh sát đang khám nghiệm, điều tra vụ án, chưa có kết luận chính xác về đối tượng gây án.