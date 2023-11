Cô gái 18 tuổi lên kế hoạch giả bác sĩ, bắt cóc trẻ sơ sinh như thế nào?

Liên quan đến vụ người phụ nữ giả danh bác sĩ, bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, chiều 5/11, Công an Bình Dương đã thông tin chính thức vụ việc trên.

Lấy trộm áo, cải trang thành bác sĩ

Theo Công an Bình Dương, Trần Thị Ngọc Thắm (SN 2005, quê Bến Tre), kẻ gây án đang bị Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng 17h35 ngày 4/11, Thắm lấy áo khoác blouse giả danh bác sĩ, vào phòng của một gia đình mới sinh con, nói dối là đưa bé sơ sinh đi chích ngừa.

Trần Thị Ngọc Thắm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bình Dương).

Sau đó, Thắm đưa bé gái ra khỏi bệnh viện và đưa về nhà trọ ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). Công an tỉnh đã phối hợp với bệnh viện, Sở Y tế tỉnh Bình Dương nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc.

Đến khoảng 22h ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương và Công an TP Thủ Dầu Một đã truy xét tìm được bé gái cùng Thắm tại nhà trọ ở xã Thanh Tuyền, cách bệnh viện khoảng hơn 40km .

Sức khỏe và tinh thần của hai mẹ con đều đã ổn định. Tuy nhiên, bác sĩ tại bệnh viện vẫn đang theo dõi tình hình sức khỏe và chăm sóc cho cả hai.

Áp lực gia đình

Ngay sau khi bị công an phát hiện bé gái và Thắm đang ở phòng trọ tại xã Thanh Tuyền, công an đã đưa Thắm về trụ sở công an lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Thắm khai bị bệnh u nang buồng trứng, đã sảy thai 1 lần, khả năng có con rất thấp. Do áp lực của gia đình và mong muốn có con, Thắm đã nói dối chồng đang mang thai, dự sinh vào tháng 10.

Vì Thắm có tạng người mập, giống như đang mang bầu nên cả nhà không nghi ngờ. Ngày 4/11, Thắm vào khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra sức khỏe sinh sản nhưng nói dối là nhập viện sinh con.

Thời điểm Thắm bế con chị B. về phòng trọ (Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp).

Sau khi thăm khám, Thắm nảy sinh ý định bắt cóc trẻ sơ sinh của các sản phụ khác nên đã lấy một cái áo của bác sĩ để giả dạng nhằm thực hiện hành vi.

Khoảng 18h ngày 4/11, thấy chị H.T.B. (25 tuổi, quê Hậu Giang) đang chăm con gái mới sinh tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Thắm bước vào phòng và yêu cầu gia đình đưa bé để Thắm đưa đi chích ngừa.

Sau đó, Thắm đưa bé về nhà trọ tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng và nói dối cả nhà bản thân mới sinh.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, lần theo dấu vết, tìm đến nhà trọ và bắt được Thắm đang giữ cháu bé.