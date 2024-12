Chưa kịp chở pháo đi bán, 2 thanh niên bị bắt ở TPHCM

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Quân (SN 1989, ngụ tỉnh An Giang) và Trần Tuấn An (SN 1991, ngụ quận 11) về tội Tàng trữ hàng cấm.

Quân (bị còng tay đứng bên trái) và An (Ảnh: Thuận Thiên).

Trưa 19/12, Tổ công tác do Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bình Chánh và Công an xã Vĩnh Lộc B, tuần tra đến trước căn nhà ở ấp 11, xã Vĩnh Lộc B, phát hiện Trần Văn Quân đứng cạnh ô tô nhãn hiệu Toyota, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một thùng carton chứa 18 giàn pháo nổ đặt trên nắp capo ô tô. Quân khai, số pháo này do Trần Tuấn An nhờ anh ta giao bán cho khách hàng.

Khám xét nơi ở của 2 bị can, Đội 6 thu giữ hơn 77kg pháo nổ. Theo cảnh sát, nguồn gốc số pháo nổ trên do Trần Tuấn An đặt mua qua mạng xã hội.