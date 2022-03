Chủ tiệm vàng ở An Giang trốn thuế hơn... 10.000 tỷ đồng

Công an tỉnh An Giang khởi tố tội trốn thuế xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) làm đại diện theo pháp luật.

Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền hơn 10.000 tỷ đồng.

Trước đó, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can khác về tội buôn lậu.

Công an khởi tố tội trốn thuế xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên (Ảnh: Nghiêm Túc).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 10/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi (thời điểm đó là Giám đốc Công an tỉnh An Giang), các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Nghiêm Túc).

Công an đã khám xét tiệm vàng Phước Quang (TP Long Xuyên) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Số ngoại tệ công an thu giữ trong lúc khám xét (Ảnh: Nghiêm Túc).

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.