Chủ quán ăn đêm cầm đầu đường dây "ký gửi" ma túy từ châu Âu về Nội Bài

Ngày 6/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phát một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy từ châu Âu về Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm trên do Hoàng Tiến Dũng cầm đầu. Thủ đoạn của Dũng là mở một đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết (tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để làm vỏ bọc. Từ đó, Dũng và đồng bọn vận chuyển ma túy đi khắp nơi dưới mác chuyển hàng hóa.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, Dũng còn mở một quán ăn đêm cho vợ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, để ngụy trang làm điểm giao dịch ma túy.

Nhà chức trách cho hay, Dũng nhập ma túy từ châu Âu về Việt Nam thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế. Ma túy khi nhập về được ngụy trang là những mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng.

Điều tra đường dây trên, cảnh sát xác định Trần Văn Tuấn (19 tuổi) là "cánh tay phải" của Dũng.

Ngày 23/3, Công an TP Hà Nội phối hợp Cục Hải quan TP phát hiện một kiện hàng chứa khoảng 40kg ma túy tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài. Người nhận ghi trên kiện hàng là Hoàng Tiến Dũng.

Chiều 4/5, các lực lượng chức năng bắt giữ Lê Thị Huyến (vợ Dũng) tại huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), thu giữ gần 20kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê.

Ma túy được ngụy trang trong các gói hàng thực phẩm (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, từ ngày 4/5 đến 7/5, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TPHCM tiếp tục bắt giữ Hoàng Tiến Dũng, Trần Văn Tuấn và Đào Ngọc Long. Tang vật cảnh sát thu giữ gồm hơn 42kg ma túy tổng hợp các loại, ngụy trang trong các túi trà sữa và cà phê.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm được 0,13 gram ma túy tổng hợp cùng một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.