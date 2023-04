Chú đâm cháu tử vong lúc rạng sáng

Công an huyện Can Lộc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Người tử vong là anh P.V.T. (35 tuổi), trú thôn Trà Liên, xã Thường Nga, Can Lộc. Nghi phạm là ông Phạm Viết Ký (53 tuổi), trú cùng địa chỉ và là chú ruột của nạn nhân.

Phạm Viết Ký (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND xã Thường Nga, cho biết, sự việc xảy ra rạng sáng 16/4. Sau khi đi uống rượu về, ông Ký xảy ra mâu thuẫn với anh T..

Trong lúc cãi vã, ông này dùng dao đâm đối phương khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong đêm, công an phối hợp với các lực lượng có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi và quyết định tạm giữ ông Ký để điều tra.

"Gây án xong, nghi phạm vứt hung khí, công an đang đi tìm", ông Kiên thông tin.