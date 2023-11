Chồng thủ súng, đạn hỗ trợ vợ trốn lệnh truy nã

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã ra lệnh tạm giam để điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Tú Anh (43 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng).

Bị can này vừa bị bắt giữ về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quyết định truy nã của Công an TP Nha Trang.

Đối tượng Nguyễn Thị Tú Anh (Ảnh: Phú Khánh).

Tại thời điểm bắt giữ nữ đối tượng truy nã, công an phát hiện Lê Xuân Thắng (42 tuổi, trú TP Nha Trang, chồng của Tú Anh) thủ 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn. Công an ra quyết định trưng cầu giám định 2 khẩu súng, đạn đã thu giữ để có căn cứ xử lý Thắng theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Thắng còn liên quan đến một vụ nổ súng tại địa bàn TP Nha Trang đang được cơ quan chức năng thụ lý điều tra.

Theo điều tra ban đầu, cách đây 4 năm, Nguyễn Thị Tú Anh đến thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) mua 2 thửa đất của bà V.T.H. với giá 2 tỷ đồng, nhưng chỉ mới đặt cọc 200 triệu đồng.

Mặc dù bên bán đã lập thủ tục sang tên sổ đỏ cho Tú Anh, nhưng do Tú Anh chưa trả đủ tiền nên bà H. vẫn giữ sổ đỏ.

Biết cụ thể thông tin về mảnh đất của bà H. nên vào tháng 2/2019, Tú Anh liên hệ qua mạng xã hội đặt làm 2 sổ đỏ giả với giá 5 triệu đồng.

Sau đó, nữ đối tượng lừa bà H. cầm 2 sổ đỏ thật xuống TP Nha Trang và đánh tráo. Khi có được sổ đỏ thật, Tú An đem đi thế chấp 1,3 tỷ đồng.

Sự việc bại lộ, bà H. tố giác hành vi phạm tội của Tú Anh. Với tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã khởi tố Nguyễn Thị Tú Anh tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Sau đó, nữ bị can này lẩn trốn nên bị truy nã.

Lực lượng chức năng nhận định, Tú Anh lẩn trốn với sự hỗ trợ của chồng là Lê Xuân Thắng.

Một trong 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn của Thắng đã bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Phú Khánh).

Qua rà soát nhiều thông tin, đến chiều 18/11, Công an TP Nha Trang phối hợp với Công an huyện Tuy An (Phú Yên) bắt giữ thành công vợ chồng Anh và Thắng.

Khám xét người và nơi ẩn náu của Thắng, công an còn phát hiện 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn.