Chồng chờ thi hành án tử, vợ ở nhà buôn ma túy cùng tình nhân

Dân trí Trong lúc chồng đang chờ thi hành án tử hình vì liên quan đến ma túy, Hà Tú Oanh (SN 1988) trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An ở nhà cùng tình nhân và 2 đối tượng khác đi buôn hàng trắng.

Ngày 3/11, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 2 kg ma túy đá và hơn 5.000 viên hồng phiến.

Nhóm đối tượng bao gồm: Cao Nguyên Kỳ (SN 1985) xóm Xuân Đức, xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An; Hà Tú Oanh (SN 1988) xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Lê Anh Tú (SN 1986) thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn và Lê Đại Sáng (SN 1987) thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 27/10, qua công tác nắm tình hình Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Công an huyện Đức Thọ và Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện Cao Nguyên Kỳ mang theo một túi xách màu cam tại khu vực vòng xuyến, ngã tư Bà Viên (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện túi xách của Kỳ có chứa hộp giấy màu đen có nắp đậy, kiểm tra hộp giấy màu đen phát hiện bên trong có một số giấy tờ, phía dưới có hai khối hình hộp, có khối lượng 2 kg nghi là ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận hai khối hình hộp trên là ma túy đá.

Tiếp tục kiểm tra xe ô mang BKS 37A-484.20 do Kỳ điều khiển, cơ quan chức năng phát hiện phía trong nắp đổ nhiên liệu có một vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long màu vàng, bên trong có một dải băng dính đen và một túi ni-lông màu xanh đựng hơn 161 viên hồng phiến.

Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng còn lại.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối với Hà Tú Oanh (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Tiến hành khám xét khẩn cấp về chỗ ở chức năng thu giữ thêm hơn 5.000 viên hồng phiến tại chỗ ở của Lê Đại Sáng; 18 viên hồng phiến và một số tang vật có liên quan tại một khách sạn trên địa bàn thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn) - nơi mà các đối tượng Cao Nguyên Kỳ, Hà Tú Oanh và Lê Anh Tú thuê ở trước đó.

Được biết, chồng của Oanh đang chờ thi hành án tử hình do phạm tội về ma túy. Hiện tại, Oanh đang chung sống như vợ chồng với Lê Anh Tú.

Qua đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận, số ma túy trên các đối tượng nhận được từ một đối tượng người Lào vận chuyển sang Việt Nam để tiêu thụ. Khi các đối tượng này vận chuyển ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Tiến Hiệp