"Choáng" với dàn bình khí sử dụng bóng cười của 40 nam thanh nữ tú

Dân trí Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa phát hiện, bắt giữ 40 đối tượng đang tổ chức hát karaoke và sử dụng ma túy, bóng cười.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), đây là kết quả việc thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp.

Công an huyện Triệu Sơn đã tổ chức kiểm tra hành chính quán karaoke, phát hiện nhiều đối tượng tập trung hát, sử dụng ma túy và bóng cười.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 23/5, có tin báo về việc tại quán karaoke Tân Lan, ở Tổ dân phố 8, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, do bà Lê Thị Lan (SN 1972) làm chủ, có một nhóm đối tượng có biểu hiện tập trung đông người hát karaoke.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã triển khai lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính, Cảnh sát ma túy Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Nưa, tiến hành kiểm tra hành chính tại 4 phòng hát VIP2, VIP3, VIP4, VIP5, phát hiện 40 đối tượng (23 nam và 17 nữ) đang hát karaoke và có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy (dạng đá) và bóng cười.

Lực lượng Công an thu giữ 1 đĩa sứ, bên trên chứa chất rắn màu trắng nghi là ketamine; 2 viên nén màu hồng nghi là thuốc lắc, một ống hút được quấn bằng tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng.

Công an phát hiện 30 bình khí N20, loại 3kg; 30 vỏ bóng cười đã qua sử dụng.

Các đối tượng nêu trên trú tại các huyện: Triệu Sơn, Đông Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Thiệu Hóa, Nông cống, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) và 1 đối tượng ở huyện Chư Prông (Gia Lai).

Cơ quan Công an thu giữ được 1 đĩa sứ màu trắng, bên trên chứa chất rắn màu trắng nghi là ketamine; 2 viên nén màu hồng nghi là thuốc lắc, một ống hút được quấn bằng tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng; 30 bình khí N20, loại 3kg; 30 vỏ bóng cười đã qua sử dụng.

Có 40 đối tượng bị phát hiện, bắt giữ tại quán karaoke.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy và bóng cười trong quá trình hát karaoke; xét nghiệm nhanh nước tiểu có 22 đối tượng (9 nam và 13 nữ) dương tính với ma túy; cơ quan điều tra cũng đã xác định đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke là Dương Khắc Hùng (SN 1994), ở Tân Chính, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 19/4/2021, Dương Khắc Hùng bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt, khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, được cho tại ngoại ngày 28/4/2021.

5 trong số 17 đối tượng nữ bị cơ quan Công an phát hiện tại quán karaoke.

"Trong ngày bầu cử, lực lượng của đơn vị đã được huy động và đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự, an toàn tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện. Không chỉ bảo đảm tốt công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, lực lượng của đơn vị còn tích cực tổ chức đấu tranh với các loại tội phạm…", Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu cho biết thêm.

Vụ việc nêu trên đang được Công an huyện Triệu Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của đối tượng cầm đầu, chủ quán karaoke và các đối tượng có liên quan.

Thanh Tùng