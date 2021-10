Chờ nhân tình đi vắng, người đàn ông lục tủ trộm vàng

Dân trí Trong thời gian chung sống với vợ "hờ", Nguyễn Văn Phúc phát hiện chị này có nhiều vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp rồi bỏ trốn.

Ngày 28/10, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Phúc (39 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Phúc và chị Nguyễn Thúy D. sống chung với nhau như vợ chồng tại huyện Nhơn Trạch. Trong quá trình chung sống, người đàn ông này phát hiện nhân tình có nhiều trang sức nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Ngày 4/10, lợi dụng lúc chị D. đi làm, Phúc ở nhà lục tủ lấy nhiều trang sức bằng vàng của bạn gái, giá trị gần 50 triệu rồi bỏ trốn.

Bị mất tài sản, chị D. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Qua rà soát Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) bắt được Phúc khi đang lẩn trốn ở quê.

Hồng Lĩnh