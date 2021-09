Cho bạn thân ở nhờ tránh dịch, 4 chỉ vàng "không cánh mà bay"

Dân trí Ngày 15/9, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ một phụ nữ để điều tra về hành vi trộm 4 chỉ vàng của bạn thân.

Trước đó, vào ngày 14/9, bà H.T.H. (55 tuổi, trú tổ 50, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) lên phường trình báo về việc nhà bà bị trộm 4 chỉ vàng, trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Bà L.T.A.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Quý phối hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành điều tra và triệu tập bà L.T.A. (58 tuổi, trú cùng phường Hòa Quý) lên làm việc. Qua làm việc, bà L.T.A. đã thừa nhận trộm vàng của bà H.

Theo điều tra ban đầu, hai bà L.T.A. và H.T.H. là bạn thân, có quen biết nhau từ lâu. Trong lúc dịch Covid-19 bùng phát, bà H.T.H. thấy bà L.T.A. có hoàn cảnh khó khăn nên thường xuyên giúp đỡ.

Trong tháng 8 vừa qua - thời điểm TP Đà Nẵng giãn cách xã hội cứng, bà H.T.H. đưa bà L.T.A. về nhà mình ở chung để tiện chăm sóc. Trong quá trình ở chung, bà L.T.A. phát hiện bà H.T.H. để 4 chỉ vàng trong túi xách nên nhanh tay bỏ túi. Trộm xong 4 chỉ vàng, bà L.T.A. xin phép bà H.T.H. về nhà vì "không muốn làm phiền bạn".

Khi được mời lên cơ quan công an, bà L.T.A. khai nhận sau khi trộm vàng, bà đã mang đi bán 2 chỉ được gần 10 triệu đồng. Công an phường Hòa Quý đã thu hồi và tạm giữ 2 chỉ vàng cùng với số tiền mặt 590 nghìn đồng; đồng thời lập hồ sơ chuyển Công an quận Ngũ Hành Sơn thụ lý.

Công Bính