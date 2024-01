Chị lừa bán em gái 14 tuổi sang Trung Quốc

Ngày 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Cụt Thị Ngọc (27 tuổi, trú xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) và Ven Thị Hoài (21 tuổi, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Ven Thị Hoài tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam)

Khoảng tháng 10/2022, Ngọc nhắn tin cho Hoài bảo có mẹ đang sinh sống ở Trung Quốc, nhờ tìm người đưa sang bán lấy chồng. Nếu thành công, Hoài sẽ được trả 30 triệu đồng tiền công, còn gia đình có con đồng ý đi Trung Quốc có 120 triệu đồng.

Hoài nói sẽ giao em gái cho Ngọc, đồng thời vay của người phụ nữ này 4,5 triệu đồng để trả nợ và làm chi phí đi lại.

Bán em gái sang Trung Quốc, Hoài lĩnh 12 năm tù (Video: Hoàng Lam).

Ngày 29/6/2023, Hoài về nhà, rủ em gái là V.T.K. đi làm công nhân. Tưởng thật, mẹ của Hoài đồng ý cho con gái dẫn em đi.

Hai ngày sau, người thân cháu Moong Thị N. (trú cùng xã) tới chơi biết chuyện cũng nhờ Hoài dẫn cháu N. đi làm công nhân.

Hoài gọi điện cho Ngọc thông báo đã tìm được 2 người đưa đi Trung Quốc đồng thời yêu cầu Ngọc phải trả 60 triệu đồng tiền công và 240 triệu đồng để đưa cho các gia đình.

14h ngày 1/7/2023, Hoài đón xe khách đưa cháu K. và cháu N. rời địa phương để đến địa điểm đã giao hẹn với Ngọc. Tuy nhiên, khi đến khu vực bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, công an phát hiện hành vi của Hoài và giải cứu thành công 2 cháu bé.

Cụt Thị Ngọc và Ven Thị Hoài (Ảnh: Hoàng Lam).

Hai ngày sau, biết Hoài bị bắt, Cụt Thị Ngọc tới công an đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và tỏ ra ăn năn, hối hận. Đại diện hợp pháp cho người bị hại cũng mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Tại thời điểm công an phát hiện vụ việc, cháu K. 14 tuổi 3 tháng 21 ngày, còn cháu N. 14 tuổi 10 tháng 27 ngày.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo phạm vào tội Mua bán người dưới 16 tuổi, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội với nhiều người, do đó cần đưa ra hình phạt tương xứng với hành vi cũng như có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Cụt Thị Ngọc và Ven Thị Hoài mỗi bị cáo 12 năm tù.