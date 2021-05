Chết vì câu nói “mày ngủ được thì tao cũng ngủ được”

Dân trí Trong khi ngồi uống rượu, ông P. nói Vi Văn Nuôi “mày ngủ với bà T. được thì tao cũng ngủ được” khiến Nuôi “nóng mặt”. Trong lúc tức giận, gã đàn ông 3 lần đi tù cầm dao đâm chết ông P.

Vi Văn Nuôi được dẫn giải về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc

Vi Văn Nuôi (SN 1972, xã Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An) có một “bảng thành tích” đáng nể. Năm 1995, Nuôi bị TAND huyện Tương Dương (Nghệ An) tuyên phạt 4 năm tù về tội "Cướp tài sản". Năm 1997, trong quá trình thi hành án tại Trại giam số 6 (Bộ Công an, đóng tại huyện Thanh Chương), Vi Văn Nuôi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và bị xử phạt 9 tháng tù.

Ra tù một thời gian, năm 2004, Vi Văn Nuôi lại “nhập khám” vì hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trong khi chờ xét xử thì Nuôi bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị bắt trở lại. Sau đó, Vi Văn Nuôi bị TAND huyện Con Cuông (Nghệ An) tuyên phạt 4 năm tù về hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Trốn khỏi nơi giam”.

Ra tù, vợ đi xuất khẩu lao động nước ngoài, Vi Văn Nuôi “dạt” lên Tương Dương, sống như vợ chồng với bà Vi Thị T. (trú tại xã Tam Quang, Tương Dương).

Sáng ngày 27/4/2017, Vi Văn N. đến nhà bà T. rủ Nuôi qua nhà uống rượu. Trong quá trình uống rượu, ông Vi Văn P. (bố anh N.) nói với Nuôi: “Mày ngủ được với bà T. thì tao cũng ngủ được”. Vi Văn Nuôi nghe nhưng không nói gì. Ông P. nhắc lại câu nói trên khiến Nuôi “nóng mặt” nhưng vẫn cố kiềm chế, chỉ bảo “anh nói thế là không được”.

Cho rằng ông P. nói thật và cố tình xúc phạm mình, Nuôi vừa ghen, vừa cay cú. Gã bỏ chiếu nhậu, đi về nhà bà T. lấy dao để “tính sổ” ông P.

Vi Văn Nuôi quay lại nhà anh N., tiếp tục ngồi uống rượu, giấu con dao dưới chiếu. Ông P. rời vị trí, đến ngồi cạnh Nuôi và tiếp tục khiêu khích “mày ngủ với bà T. thì tao cũng ngủ được”. Nuôi lấy con dao dưới chiếu đâm một nhát vào ngực ông P.

Sau khi gây án, Nuôi chạy về nhà bà T., đóng cửa cố thủ trong nhà. Sau hơn 1 tiếng vận động không có kết quả, Công an huyện Tương Dương khống chế thành công, bắt giữ Vi Văn Nuôi.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/8, Vi Văn Nuôi thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Vi Văn Nuôi 20 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại 155 triệu đồng.

Hoàng Lam