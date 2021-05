Chém nhiều cán bộ công an vì bị tạm giữ xe máy

Dân trí Nhậu xong, nhớ lại chuyện chiếc xe máy bị công an xã tạm giữ, Tâm cùng người em 2 lần mang hung khí đến trụ sở công an xã đập phá và rượt chém nhiều cán bộ công an xã trọng thương.

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can (bổ sung) về tội cố ý gây thương tích đối với Võ Chí Tâm (38 tuổi), ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên.

Trước đó vào 3/2021, Tâm cùng người em ruột là Võ Chí Lợi (32 tuổi - ngụ cùng địa phương) đã bị Công an huyện An Biên khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng Lợi đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo kết quả điều tra, ngày 25/12/2020, Công an xã Nam Yên đang tuần tra trên địa bàn xã thì phát hiện người thanh niên (bạn của Tâm) điều khiển xe môtô (của Tâm) vi phạm luật giao thông đường bộ nên tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Đến chiều tối, ngày 29/12/2020, sau khi nhậu say, Tâm rủ theo em ruột là Võ Chí Lợi mang theo hung khí đến trụ sở Công an xã Nam Yên để đòi lại chiếc xe máy đang bị công an tạm giữ.

Bị can Võ Chí Tâm

Lúc này, 3 cán bộ công an xã đang ngồi ăn cơm phía sau thì nghe có tiếng náo loạn trong trụ sở nên Thượng sĩ Lê Bảo Chung nhanh chóng chạy ra xem, bất ngờ bị Tâm và Lợi chặn đánh.

Đại úy Nguyễn Bảo Thịnh - Phó trưởng Công an xã chạy ra can ngăn thì bị Tâm cầm dao tự chế rượt chém trúng vùng lưng gây thương tích. Sau đó, được mọi người can ngăn nên Tâm và Lợi lấy chiếc xe máy vi phạm giao thông đang bị tạm giữ tại trụ sở công an xã chạy về nhà.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 15 phút sau, Tâm và Lợi tiếp tục quay lại trụ sở công an xã dùng dao rượt chém 3 công an đang vào ca trực, đồng thời đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản rồi mới bỏ đi.

Sau khi gây án, Tâm đã bị Công an huyện An Biên bắt giữ, còn Lợi bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay.

Tâm là đối tượng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Hành