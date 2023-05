Chém người tử vong vì bị cà khịa khi đến nhà bạn gái chơi

Chiều 1/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Đắk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước) thông tin, theo điều tra, vào khoảng 20h ngày 30/4, anh N.T.L. (SN 1989) đến nhà ông N.V.Đ. (SN 1977, ngụ xã Đắk Nhau) chơi thì gặp Nguyễn Anh Đức (SN 1986) đang ngồi nhậu với ông Đ.. Anh L. ngồi nhậu cùng.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường nơi xảy ra án mạng (Ảnh: B.T.).

Sau khi cả 2 uống với nhau được 3 ly rượu thì Đức và anh L. xin phép gia đình ông Đ. đi về. Lúc này, Đức đi xe máy đến nhà bạn gái thì L. cũng chạy theo. Khi Đức vừa vào tới sân nhà bạn gái thì anh L. chạy lên trước, chặn đầu xe của Đức khiến cả 2 mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Bực tức, Đức chạy xe máy về nhà lấy một con dao dài khoảng 45cm, tìm anh L. để chém trả thù.

Khoảng 22h cùng ngày, Đức vác dao chạy trên đường tìm anh L. thì được mọi người khuyên can. Tuy nhiên, khi gặp anh L. đang điều khiển xe máy, Đức đã dùng con dao mang theo người chém vào vùng mặt anh L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đức lên công an xã đầu thú và khai nhận hành vi giết người. Công an huyện Bù Đăng đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước điều tra vụ việc.