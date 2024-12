Chém mặt người tình biến dạng vì mâu thuẫn tình cảm ở Long An

Ngày 7/12, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Quý (37 tuổi, ngụ địa phương) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (43 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: T.T.).

Khoảng 15h ngày 1/12, Quý lái xe máy từ nhà ở xã Hiệp Hòa xuống ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa), để tìm bà Tuyền.

Tại cổng nhà, Quý đẩy bà Tuyền ngã xuống rồi cầm dao chém nhiều nhát vào mặt, đầu. Dù nạn nhân van xin, Quý không buông tha.

Khi bà Tuyền bị thương tích nặng, bất tỉnh, Quý buông dao và chuẩn bị lên xe máy rời hiện trường thì bị Công an xã Hòa Khánh Tây bắt giữ. Nạn nhân được cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM cấp cứu với khuôn mặt biến dạng.

Tại cơ quan điều tra, Quý khai nguyên nhân chém bà Tuyền do mâu thuẫn tình cảm. Công an địa phương đã bàn giao Quý cho Công an huyện Đức Hòa điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.