Chế "thiên thạch" bằng nhựa, xốp... lừa bán hàng trăm triệu đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lý Nhân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Tuyên (61 tuổi, trú tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Văn Tuyên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nam).

Theo điều tra ban đầu, qua tìm hiểu trên mạng, biết nhiều người đang tìm mua thiên thạch và đồng đen với giá rất cao nên Vũ Văn Tuyên nảy sinh ý định làm thiên thạch giả để lừa bán.

Để làm ra thiên thạch giả, Tuyên đã dùng nhựa, xốp, băng dính đen… gắn lại với nhau. Để tạo lòng tin cho khách hàng, Tuyên còn quay clip giới thiệu một số tính năng đặc biệt của thiên thạch như nổi lơ lửng trên mặt nước; làm rạn nứt, vỡ gương… rồi gửi những clip này đến khách hàng.

Tuyên làm thiên thạch giả bằng nhựa, xốp, băng dính đen… (Ảnh: Công an Hà Nam).

Khi khách đồng ý mua, Tuyên không cho khách hàng xem trực tiếp mà yêu cầu người mua phải đặt cọc tiền cho mình rồi chiếm đoạt số tiền này.

Bằng thủ đoạn trên, từ cuối tháng 4, Tuyên đã chiếm đoạt 160 triệu đồng của 2 bị hại ở phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên và xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Được biết, Vũ Văn Tuyên đã có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra tù vào năm 2016.